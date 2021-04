La posibilidad de tener el periódico desde que nos despertamos en nuestro teléfono móvil ha hecho que las ventas de las versiones en papel no sean las de antaño. Aún así, muchos conservan la tradición de comprar el suyo cada día y ojearlo con total atención, incluida la sección de esquelas . Hay quien las lee de pasada y otros que las revisan punto por punto, tanto que en los últimos años la esquela se ha vuelto una especie de sección viral o de género propio gracias al toque "gamberro" que muchos han querido dar en el último adiós.

Muchos familiares, o personas antes de fallecer, escriben las esquelas con cierto toque cómico o sentimental , cada uno con su estilo, algo que ha despertado el entusiasmo de muchos por esta sección. ¿Alguna vez te has planteado dejar escrita la tuya o te has preguntado cómo hacer la de un ser querido? Recogemos algunas de las que más revuelo han ocasionado en los últimos años, quién sabe, puede que te dé ideas para despedirte cuando llegue el momento haciendo alarde de tu humor, emotividad o una última reivindicación.

Si no lo hizo, no te quería

Una de las últimas esquelas virales te la contamos en Uppers. Se trataba de una que los lectores del Faro de Vigo se encontraron en las páginas del periódico hace poco más de un mes. En este caso fue la familia la encargada de escribir unas líneas de despedida para Miguel Ángel Rodríguez Torres, al que definían como "un pescador incansable" , prosiguiendo con unas palabras de lo más normales hasta que llega el final. "Si nunca te mandó a tomar por culo, es que no te quería" , unas palabras que revolucionaron las redes, que no dudaron en dar las condolencias a los familiares a la vez que les felicitaban por esa muestra de humor.

Protégete de la covid

Hace unas semanas otra esquela se hacía viral, aunque en este caso era una de un primer aniversario. Julián Arróniz Remiro 'regresaba' a las páginas de El diario vasco para dar unos consejos a su familia, que escribía el texto en primera persona. "Durante este año os he podido sentir echándome mucho de menos, recordando con amor cientos de comentos bellos compartidos, celebrando fechas señaladas con ojos humedecidos y escuchando con orgullo mis rancheras favoritas", recitaba, entre otras cosas, esa carta. Por no hablar del posdata: "Poneos la mascarilla y mantened las distancias. No quisiera veros por aquí. Un fuerte abrazo (aquí sí podemos darlos)".