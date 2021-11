Lope de Vega, Calderón de la Barca, Miguel de Unamuno, Miguel de Cervantes y sus célebres Don Quijote de la Mancha y Dulcinea del Toboso… Si continuásemos la lista, incluso más allá de la literatura, pensaríamos que no somos nadie si no llevamos el 'de' antepuesto en el apellido . ¿iríamos al Registro Civil a solicitar una preposición solo por el delirio de rozar el relumbrón aristocrático ?

Si el motivo es dar mayor lustre al nombre, más vale que antes reflexionemos bien . Es verdad que algunas personas arrastran esta partícula desde sus lejanas raíces medievales entre las que pudo darse algún gran linaje, pero la gran mayoría se fue añadiendo en el tiempo en diferentes fechas y por motivos distintos. Por tanto, el 'de' no es necesariamente sinónimo de alcurnia.

El origen se remonta a la Edad Media, cuando los nobles combinaban los apellidos paternos con el topónimo de sus dominios o haciendas . Era un modo de distinción para los diferentes linajes y grandes casas que se mantuvo en el tiempo. Si un Rodríguez conquistaba Castilla pasaba Rodríguez de Castilla. Posteriormente, las personas recién ennoblecidas buscaron integrarse en su nuevo entorno agregando la partícula a su nombre, incluso cuando no tenía nada que ver con un nombre de feudo. La posesión de un buen apellido fue desde entonces una especie de llave maestra para la vida pública .

Mucho antes, en las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma, ya se conocía la costumbre de ceder el nombre como herencia a los descendientes con el 'de' delante . Recordemos que los apellidos nacieron como necesidad de identificar no solo a la persona, sino también su pertenencia a una familiar o un lugar, aunque a veces se decidían a partir de una circunstancia o cualidad física e incluso del nombre propio del padre. Por ejemplo, de Rodrigo, Rodríguez; de Fernando, Fernández.

Es verdad que muchos clanes y dinastías adineradas lo llevan, pero su significado no siempre hace referencia al señorío que dominaron sus antepasados . En ocasiones, es simplemente un añadido por puro capricho. Hasta el siglo XIX se cambiaba sin dificultad, lo que fue generando una especie de falsa nobleza entre algunos españoles fanfarrones y con ínfulas señoriales. Algunos, en lugar del 'de', prefirieron distinguirse con un guion entre sus dos apellidos. La costumbre de prolongarlo hasta con tres se ha ido perdiendo en el tiempo y ahora el Registro Civil lo impide expresamente. En caso de solicitarse modificación de apellidos, las uniones no pueden exceder dos palabras, sin contar artículos ni partículas.

El 'de' suena bien y, si además conseguían oropeles y falsas apariencias, no había duda en hacerlo. Unas veces se hacía con una simple adición al primer apellido y, por ejemplo, Vega pasaba a De la Vega. En otras ocasiones, bastaba con separarlo: Delafuente se convertía en De La Fuente. La última de las opciones más comunes era añadir el nombre del señorío. González de Roda, por ejemplo.

No obstante, la historia no siempre ha favorecido esta decisión. En Francia, el estallido de la Revolución, en 1789, obligó a muchos nobles a borrarse de un modo discreto la preposición para salvarse. Se abolieron los derechos feudales y cánones señoriales y las tierras de la nobleza fueron despojadas de su especial estatus de feudos. Aunque retuvieron sus títulos, no era el momento de vanagloriarse. Posteriormente, se recuperó el espejismo del 'de' presuntuoso y hoy se conoce como nom à particule o nombre con partícula.