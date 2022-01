Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón han comunicado a través de la agencia EFE su separación de "mutuo acuerdo" . Las imágenes del ex duque de Palma paseando de la mano con una compañera de trabajo han precipitado el fin del matrimonio, que no parecía remontar desde los rumores de divorcio en 2019. Acaba así una unión de 24 años, cuatro hijos y una convivencia desgastada por el escándalo del caso Noos . El comunicado en el que anuncian "la interrupción de su matrimonio" abre la puerta a varios interrogantes: ¿separación o divorcio? Normalmente, se utilizan como términos sinónimos, pero comportan grandes diferencias.

En la separación se mantiene el vínculo matrimonial , la pareja sigue casada a todos los efectos (fiscal y administrativamente), pero cesa la convivencia. Al mantenerse el vínculo matrimonial, la pareja sigue unida y no puede tomar decisiones de manera autónoma.

La separación y el divorcio tienen en común que la pareja ya no vive junta , ya sea de manera temporal o definitiva. En este cese de la convivencia, hay aspectos que hay que regular, como son la guarda y custodia de los hijos menores o discapacitados; el uso y disfrute de la vivienda común ; el pago de deudas (hipotecas, créditos…) y, lo más importante el pago de una pensión alimenticia o compensatoria.

También comparten el proceso por el que se declara la separación o el divorcio. Puede ser de mutuo acuerdo o por la vía contenciosa . Si es de mutuo acuerdo, es más rápido y económico. Si no hay acuerdo, habrá que acudir a los tribunales y será un juez quien finalmente determine en una sentencia qué consecuencias tiene la ruptura para los demandantes y para el núcleo familiar.

El divorcio disuelve el matrimonio, pero la separación no. La separación puede acabar en d ivorcio o en reconciliación , y en este caso ambos cónyuges seguirían siendo considerados marido y mujer.

El divorcio implica la ruptura definitiva . Si los cónyuges se reconciliaran, tendrían que celebrar un nuevo matrimonio . Si hay una pareja distinta y se quiere contraer matrimonio con ella, con el divorcio es posible. Con la separación, no.

Al haber cesado la convivencia de mutuo acuerdo , según consta en su comunicado, todo será más fácil. Económicamente, la situación también parece favorable. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin están casados en régimen de separación de bienes y no tienen ninguna propiedad inmobiliaria compartida , lo que facilita cualquier trámite.

La situación financiera de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin es muy diferente . Después de pasar años en la cárcel, el ex duque de Palma lleva años sin trabajar. Por su actual empleo en Vitoria percibe un salario básico . La Infanta Cristina tiene un cargo de alta dirección en la Fundación La Caixa y en la Fundación Aga Khan . Ella, de hecho, ha sido quien ha mantenido a la familia en los últimos años.

Tendría toda la lógica que el reparto de gastos de manutención de los hijos no fuera equitativo, ya que las situaciones salariales no son comparables. Urdangarin saldría más perjudicado en un posible divorcio, ya que tiene una situación vital más vulnerable y está sujeto a las directrices de una condena penal. En este escenario, ¿podría pedir una pensión compensatoria? Por una parte, parece fuera de lugar. Por otra, parece plausible. Las pensiones compensatorias son prestaciones económicas ofrecidas a modo de compensación al miembro de la pareja que queda más desprotegido. El objetivo no es mantener un nivel de vida alto, similar al que pueda haber disfrutado, ni es algo vitalicio. Se trata de compensar. Y el hecho es que con las actuales circunstancias de Urdangarin sí podría solicitarse.