El filme de Ridley Scott, que está basado en el libro 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed', empezó a gestarse en 2006. Entonces iban a ser Angelina Jolie y Leonardo Dicaprio los protagonistas. Después, Scott le propuso a Penélope Cruz el rol de Reggiani, e incluso se pensó en Margot Robbie. Finalmente, retomó la dirección de la película en 2019. En España la premiere tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en los cines Callao.