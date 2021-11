Nunca es tarde para enamorarse: Juana y Regino se casan en la residencia donde se conocieron

Lo de que el amor no tiene edad es algo que siempre se ha asociado a las parejas que tienen grandes diferencias de edad entre ellos, pero el concepto va mucho más allá. Nunca es tarde para enamorarse y, aunque es algo que no suele ocurrir, Juana y Regino demuestran que es posible pese a que las circunstancias no sean las esperadas. Ella tiene 90 años, él 87, y su historia de amor surgió en una residencia de mayores de Valdemoro que ha culminado con la celebración de su boda en el centro, rodeados de sus compañeros, los trabajadores y también de familiares.