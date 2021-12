Otros, en cambio, defienden que no se puede discriminar a los niños solo por el mero hecho de ser niños y que, de hecho, hay muchísimos adultos mucho más maleducados e insoportables que los menores que entran y salen de los sitios a su antojo y sin que nadie se plantee si deberían expulsarlos o no.

El debate es tal que incluso se ha creado un nuevo término para describir la práctica de prohibir la entrada a menores a un establecimiento para asegurar la tranquilidad del resto de sus clientes: “niñofobia”. Porque, sí, aunque no lo creas, en nuestro país hay bastantes locales y establecimientos en los que los niños tienen prohibido el paso .

Este restaurante, que abrió sus puertas justo antes de la pandemia y que se presenta como un local “lounge bar” en el que disfrutar de cócteles, comida tropical y ambiente “chill out”, no es más que uno de los cada vez más comunes locales que restringen la entrada de niños a su interior . Actualmente, se calcula que en nuestro país hay un 8% de establecimientos que aplican esta misma restricción, de los que al menos un 1% son bares y restaurantes.

Esta normativa debe aplicarse siguiendo razones objetivas y unas pautas establecidas por la ley , y, por lo general, se utiliza para vetar la entrada de terceros cuando tengan comportamientos indebidos, llegue la hora de cierre o se complete el aforo legal, así como cuando una persona no cumple la edad mínima marcada por la normativa vigente.

A la hora de vetar a los menores de sus espacios, los locales y establecimientos se acogen a este derecho. Pero ¿realmente puede aplicarse? Si atendemos al artículo 14 de la Constitución , no debería, ya que, como bien dicta el artículo, “ todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Es decir: no puede haber discriminación alguna. Aun así, los hoteles pueden desincentivar la entrada de menores acogiéndose a diversos motivos, como que no tienen menú para niños, por ejemplo. Además, pueden publicitarse con la etiqueta que quieran, incluso como locales “solo para adultos”, y orientar así sus servicios a un determinado target o sector. La pregunta ahora es si es o no discriminatorio.