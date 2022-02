Acaba de escribir 'La vida va de esto' (Planeta), un libro sincero e inspirador, cargado de experiencias personales, que enseña a abordar los temas que nos preocupan a todos los padres: cómo gestionar el no dormir cuando nace un bebé, cómo tratar a los adolescentes ("los conflictos con nuestros hijos se resuelven con palabras y comprensión, y no con portazos e insultos"), la primera regla de tu hija , cómo tratar el tema de la muerte con los niños , cómo cuidar la relación de pareja ("Lo que no tiene solución es la violencia. Ante ninguna circunstancia debemos tolerarla"), sin olvidar la importancia de la asertividad y la salud mental. Con ella hemos hablado de estos temas y de algunos muy importantes en la estructura familiar: la implicación de los abuelos y de cómo es la maternidad en edades tardías .

De la misma manera que se prepara una mujer de 30 años. Al ser una primera experiencia, aunque sea diferente (no es lo mismo vivirla a los 30 que a los 40), sigue siendo una experiencia nueva para esa persona. La edad no debería ser un hándicap ni esa madre debería sentirse con la presión añadida de que no va a ser una buena madre por el mero hecho de haber tardado en tener su primer hijo. Somos madres maravillosas, maravillosamente imperfectas, y la edad no condiciona que seas una mejor o peor madre.