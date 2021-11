La maratón de Nueva York volvía ayer a poner patas arriba la ciudad con su 50 edición después de que el año pasado no pudiese celebrarse debido a la situación en la que se encontraba la urbe y el país por la pandemia provocada por la covid-19. Este año ha vuelto con algunos protocolos de seguridad para la contención del virus, pero al menos ha podido celebrarse, y entre los corredores había uno especial: el psiquiatra Luis Rojas-Marcos . Su hija Laura Rojas-Marcos ha viajado hasta Nueva York para seguir su carrera y lo ha ido contando a través de su cuenta de Instagram.

La carrera de su padre no fue una cualquiera. Ya desde uno de sus primeros posts la psicóloga avisaba que era especial no solo por ser la 50 edición de la carrera, también porque sería la última que haría su padre a los 78 años, su maratón número 27 en Nueva York, que se dice pronto. "Me siento tan orgullosa de él, de todo su esfuerzo, perseverancia y determinación. Ahí estaremos mi hermana Carolena y yo para darle ánimos y fuerza por las distintas zonas de la ciudad", escribía.