Es una de las figuras más reconocidas del fútbol. El exfutbolista y actual entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone 'El Cholo' , es respetado no solo por su club, también por el resto de la comunidad deportiva. A sus 52 años se ha convertido en un referente de estilo para los hombres y en un personaje que interesa más allá de su faceta profesional, de ahí que haya protagonizado el documental 'Vivir partido a partido' en el que repasa su trayectoria y deja ver parte de su vida personal , como la casa en la que vive.

Y así es, para qué engañarnos. Aunque no se conoce el precio exacto de la vivienda , se sabe que reside en La Finca, zona en la que las casas rondan los 10 millones de euros. Ya en enero el entrenador y su mujer, Carla Pereyra, abrían las puertas de su casa a la revista '¡Hola!' a la que se había mudado hacía poco, pero que habían comprado tiempo atrás para reformarla a su gusto.

El diseño de la mansión es sencillo y minimalista, predominando el blanco y los grandes ventanales que, pese a ello, tiene un aspecto moderno. Un edificio que rodea un gran jardín con árboles que le da amplitud y libertad a la familia de Simeone, especialmente a sus dos hijos pequeños. También cuenta, como no, con una gran piscina rodeada de árboles para mayor privacidad. Y un impresionante campo de fútbol que no podía faltar en la casa de un as del fútbol como Simeone.