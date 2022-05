Un matrimonio denuncia a su hijo por no querer darles un nieto: "Nos ha causado una tortura mental"

Para muchos padres no hay momento más feliz en la vida que cuando uno de sus hijos les da un nieto, sobre todo cuando es el primero, que hace más ilusión. Ese instante suele llegar en un punto de la vida en el que tienen más tiempo libre porque probablemente ya se han jubilado o están cerca de hacerlo y tienen la oportunidad de disfrutar de sus nietos de una forma plena. No obstante, hay hijos que no tienen instinto paternal o maternal y no tienen descendencia, qué se le va a hacer. Esto último la mayoría de los padres lo aceptaría y ya, pero no es lo que ha hecho un matrimonio de la India.