Es una de las tareas domésticas más odiadas y, para más inri, con esto de la nueva tarifa de la luz, se ha trasladado al fin de semana para ahorrar un poco en el recibo a final de mes. Sí, hablamos de la plancha, esa tarea que se intenta evitar a toda costa al tender la ropa de la mejor forma para que no queden arrugas y no haya que encenderla, pero hay veces que es imposible y nos va a tocar utilizarla. Ahora bien, ¿sabes de qué material está hecha la que tienes en casa? Pues ojo, porque marca, y mucho, la calidad del planchado.

Las suelas de aluminio son livianas y, además, no son excesivamente caras, por lo que son bastante atractivas de cara a la compra. Una de sus funciones principales es que calienta y enfría rápido , por lo que es ideal para aquellos que siempre la encienden en el último momento antes de salir de casa hecho un pincel. Ahora bien, también cuentan con algunas desventajas, pues no son muy cómodas para deslizarlas sobre la ropa porque se pegan a ella con facilidad y, por su lado, tienden a arañarse y acumular manchas.

No obstante, la forma también es importante para no llevarte un disgusto con tu camisa favorita. Por ejemplo, la parte trasera es mejor que tenga las esquinas redondeadas para que no haya peligro de ruptura del tejido al deslizar la suela hacia atrás. Respecto a la punta, cuanto más estrecha mejor, en especial para llegar a las zonas más estrechas para que no quede ninguna arruga antes de ponerte cualquier prenda.