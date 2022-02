En apenas una década en España se ha triplicado el número de niños cuyos padres no están casados . Las familias formadas por parejas que no han contraído matrimonio prácticamente se igualan a las formadas por aquellas que han legalizado su unión , según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la situación de la protección familiar en España, un escenario marcado por la pobreza infantil (casi 7 puntos más que en el resto de la Unión Europea) y el bajo nivel de gasto social en familia e infancia.

Las bodas civiles, por su parte, empezaron a adelantar a las católicas en 2009 y en 2012 se distanciaron de manera definitiva respecto a las religiosas, con casi 100.000 uniones. En 2019 habían crecido hasta las 126.000 ceremonias , pero en 2020 la pandemia y el confinamiento provocaron un descenso también en las bodas civiles con apenas 80.000 uniones. En conclusión, casarse , ya sea por la iglesia o por lo civil, no está de moda.

El divorcio tiene algo que ver con la tendencia. Pese a las resistencias iniciales, hoy, 40 años después de su aprobación, es un derecho plenamente asentado . La aceptación social del divorcio, unida a la de la convivencia no matrimonial, han creado una una composición familiar más diversa, en la que han bajado los nacimientos de hijos de padres casados y han aumentado los menores que viven en familias monoparentales o reconstituidas . Así, el 47% de los niños en España tienen padres no casados , el triple que hace 10 años, cuando el porcentaje solo era del 18%.

La evolución española es similar a la europea : en el Viejo Continente el porcentaje de niños nacidos de parejas no casadas es del 39% . En los países escandinavos y en Francia, la cuota de nacimientos en estas condiciones es aún mayor y l lega a alcanzar el 50% .

La OCDE advierte que en España los cambios en los modelos familiares no se han reflejado en la evolución de las leyes. Los derechos y la protección económica de los niños cuyos padres no están legalmente casados difieren de aquellos cuyos padres están casados, según este organismo. Para equipararlos, la OCDE plantea aprobar medidas que protejan estos hogares en caso de fallecimiento de los progenitores no casados.