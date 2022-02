Durante las semanas de confinamiento documentaron sus vivencias en el Instagram de Octavi Pujades mostrando la gran complicidad entre ambos . Entonces, en una entrevista con La Vanguardia el actor comentaba que el covid-19 había parado su gira con El Guardaespaldas y que " en las épocas en que no estoy trabajando vivo con mi padre. Voy a la compra y me encargo de la casa en general" .

"Hablamos mucho, mi padre me cuenta batallitas de su juventud y me ayuda a preparar las fotos que cuelgo en Instagram. Estamos haciendo un trabajo diario de cuarentena bastante gracioso. No es solo colaborador, sino coprotagonista de mis paridas en Instagram", contaba el actor.