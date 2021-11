Ernesto, un empresario salmantino de 53 años, está ayudando a su hijo Néstor, universitario de 21 años, a hacer la transición. No de sexo, sino de nombre. Lo hace a regañadientes, aunque en cierto modo se siente culpable de la confusión que ambos han creado en su entorno desde que nació el chico. Por su similitud, la mayoría de la gente ha acabado llamando Ernesto a ambos.

"Me gustaría que se quedase con Néstor. Es un nombre mucho más original y existen poco más de 7.000 en España. Decidimos llamarle así en honor a su abuelo materno , de origen argentino. Él está muy orgulloso y desde pequeño le hizo saber que Néstor en la literatura clásica corresponde al hombre sabio, prudente y conciliador", cuenta.

Por otra parte, entiende la decisión del hijo de llamarse Ernesto. "Se va a quedar con un nombre mucho más común y, a mi entender, menos agraciado, pero es así como le conoce la gran mayoría . No se identifica con su nombre de bautismo y desde hace tiempo él mismo se presenta como Ernesto, algo que choca con sus documentos, en los que sigue figurando como Néstor". Todo este embrollo está a punto de llegar a su fin. Padre e hijo se llamarán oficialmente Ernesto .

Es curioso el tiempo que pasan los futuros padres decidiendo y analizando al detalle el nombre que pondrán a su bebé. Que suene bien con los apellidos, que sea bonito, que sea un guiño a un personaje destacado o sirva para honrar a un ser querido, que no se preste a apodos … ¿De qué sirve? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están a disgusto con su nombre? Para la gente del espectáculo, el cambio por otro que suene más atractivo o artístico para lanzar su carrera es casi obligado. Elton John nació Reginald Kenneth Dwight . Eligió un nombre que rendía homenaje al saxofonista Elton Dean y al cantante Long John Baldry. El nombre de pila de Michael Caine es Maurice Joseph Micklewhite Jr. En su caso, no lo hizo oficial hasta 2016, después de varias décadas actuando con su nombre artístico. Bob Dylan se llamaba Robert Allen y Brad Pitt William Bradley Pitt.

La elección del nombre está sujeto a algunas limitaciones. No pueden consignarse más de dos nombres simples o más de uno compuesto. Tampoco se admiten nombres contrarios a la dignidad de la persona (irrespetuosos, ridículos, vejatorios…) ni los que hagan confusa la identificación. Y, por último, no pueden imponerse aquellos que ya ostenten alguno de los hermanos con idénticos apellidos, a no ser que haya fallecido.