Las familias de los alumnos con TDAH, dislexia y necesidades específicas quieren sus becas

Las asociaciones que representan al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) han anunciado que acudirán a la justicia si el Ministerio de Educación del Gobierno de España no incluye a todos los colectivos en la convocatoria de becas para el curso 2021-2022.

Controversia por los requisitos

El resumen de esta controversia radica en que el alumnado que quiera solicitar la beca deberá tener un grado de discapacidad o formar parte de los cuatro grupos concretos a los que se dirige el borrador. "Lo cual es una discriminación a unos grupos de personas con necesidades respecto a otros. El alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) es el más numeroso. Lo conforman aquellos que tienen dificultades específicas de aprendizaje, TDAH o DEA (dislexia, discalculia y disortografia) y no está incluidos en las becas", señala Juan Pérez Caro, presidente de la Federación Catalana de TDAH.

Denuncia si no se tienen en cuenta las enmiendas

Así pues, tras varias reuniones fallidas con los responsables del Ministerio de Educación, las asociaciones que forman parte de la Plataforma DiversiAE (FEAADAH, FEDIS, FETEL, Fundación Española Tartamudez, AME y CONFAE Asperger España), han tomado la decisión unánime de denunciar en los tribunales si finalmente el Ministerio de Educación no tiene en cuenta las más de 15.000 enmiendas que solicitan que todo el alumnado NEAE sea beneficiario en igualdad de condiciones y oportunidades de la convocatoria de becas que cada año se publican para atender a dichos colectivos.

Discapacidad de un 33%

"Excluye a muchos alumnos y alumnas NEAE. Por ejemplo, los afectados con dislexia o solo TDAH no reciben un 33%, obtienen entre un 12 o un 15 % como mucho", se lamenta Juan Pérez.

Que no alcancen ese grado de discapacidad no significa que no tengan necesidades. Son menores que gravan la economía familiar, puesto que cuestan unos 7.000 euros más que un normotípico. Gastos que se van en terapias, tratamientos, apoyo extraescolar etcétera. Sin apoyo son carne de abandono escolar, consumo de estupefacientes y excesos. "Algo que al final terminará pagando la sociedad de una forma u otra".