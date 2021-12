"No hay un colectivo -dicen en un informe- que encierre una mayor diversidad en su seno que el de la discapacidad. La diversidad funcional es eso, diversa. Las necesidades especiales son eso, especiales. Las necesidades de un alumno con parálisis cerebral en poco se parecen a las de un alumno con TEA. Las necesidades de una alumna con síndrome de Down tampoco se asemejan a las de una alumna con artrogriposis". Y añaden que la inclusión no consiste únicamente en un asunto de ubicación, hallarse bajo un techo u otro. "No es una cuestión de estar. Implica también ser. Ser entendido. Ser atendido. Ser partícipe. Ser educado".