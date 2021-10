Retrocedamos 77 años atrás, hasta 1944. Entonces, la pareja formada por Royce y Frankie King decidieron casarse in extremis, pues él estaba de permiso por solo unos días porque tenía que irse a la Segunda Guerra Mundial, y así lo hicieron, sin planificar nada y sin vestido de novia pero con la tranquilidad de que ya eran marido y mujer. Durante estos 77 años han vivido como cualquier otra pareja hasta que en este aniversario les preguntaron si no tenían recuerdos de aquel evento y contaron su historia. Como fue todo tan deprisa, no hubo fotógrafo alguno, pero ahora, ya sí hay fotos de la boda.