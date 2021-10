Fuentes del Obispado de Santander entienden la indignación de algunos de los afectados, pero matizan: "en el cementerio hay zonas ruinosas que hay que arreglar y que llevan mal desde hace años porque los nichos no se cuidan. A veces no hay titulares y no hay manera de acreditar a quién corresponde ese derecho". En el Obispado insisiten en que se ha "avisado de manera reiterada" sin que en muchos casos haya habido respuesta a lo largo de ocho años, desde 2012, momento en que, según el Obispado, comienza a avisarse a las familias.

Algunos afectados esgrimen falta de transparencia por parte de la iglesia. No hay ningún contrato donde figuren las condiciones del derecho de uso y tampoco tienen ninguna documentación que acredite la titularidad. Según publica Diario Montañés, dicen sentirse perplejos por algo que creían solucionado: parecía que el familiar que reposa en el cementerio había abonado ese derecho, pero lo cierto es que en ningún caso se estaba pagando por la propiedad, sino por un usufructo que había que haber renovado en el plazo de un año. Tampoco hay documentos de titularidad. O bien no se expidieron o bien se perdieron entre los papeles del Obispado, en una época en la que la burocracia aún no estaba digitalizada, o los de la propia familia sin que nadie los echara de menos. Hablar de cómo se organiza la muerte no es una conversación cómoda.