Y llega el día en el que vas a votar con tu hijo. El mío pertenece a una generación que no tiene prisa por conducir ni por tener coche ni moto . Ninguna prisa por contaminar, por acelerar el cambio climático, ni por acabar los estudios, porque lo que le gusta es estudiar sus materias favoritas, cuánto más tiempo mejor, no hay ganas de empezar a trabajar , de entregar tu vida a otros…

Y, cosas del covid, nuestros jóvenes además dejan caer la papeleta con su mano en la urn a… Un placer que no siempre tuvimos. A mí al menos siempre me dio rabia que fuera el presidente de la mesa quien metiera mi papeleta en la urna y no yo . Casi como si le estuvieras cediendo a ese tipo un pedacito de tu derecho al voto… Hoy la experiencia ha sido plena el cien por cien. Un voto de cine.

May the 4th be with you. Hoy 4 de mayo es día para otras estrellas, hoy es el Star Wars Day: Que la fuerza nos acompañe, a los hijos y a los padres. Las estrellas están en otra galaxia, no en la nuestra.