Esa misma 'ley de vida' es la que tienen asumidísima la abuela de la usuaria de Twitter @importansiero y su prima, dos centenarias que cumplen con un curioso ritual. Hacía 10 años que las primas no se veían y siempre que se llamaban por teléfono se decían: "prima, un beso. Ya no sé si nos veremos aquí abajo o allí arriba ". Abajo y arriba. Abajo, la ciudad, el pueblo y el barrio donde hemos hecho vid a. Arriba, el cielo, el lugar a donde van los creyentes o, simplemente, quienes se resisten a creer que todo se acaba cuando el corazón y el cerebro dicen chao. Hay algo que atrae en las alturas porque la mayoría de las civilizaciones han querido construir formidables fortificaciones erigidas hacia el cielo, convencidas de que allí vive la divinidad, lo mismo que estas abuelas centenarias.

Las reacciones no se han hecho esperar. El tuit lleva ya más de 264.000 likes y 15.000 retuits. Muchos usuarios se han sentido reconocidos en el ritual de las centenarias y en la lógica alegría del reencuentro. Más aun con el coronavirus aun vigente. Una con su bastón; otra en su silla de ruedas. Abrazar a la persona con la que has compartido casi un siglo de vida suscita la emoción de la red. "Me has hecho llorar", iconos de rostros con lágrimas o el clásico "tengo algo en el ojo" son algunas de las reacciones de los usuarios.