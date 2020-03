Alfonso, con su madre en una residencia con coronavirus: “No les hacen test y me preocupa que les den por desahuciados”

Incertidumbre e indignación

Se le quiebra la voz al relatar lo que supone escuchar algo así pocas horas después de conocerse que en otra residencia madrileña van por la veintena de muertes, doce en Tomelloso, otros tantos en Vitoria. "¿Qué puedes imaginar que está pasando en la nuestra?", se pregunta. El tono quejumbroso de la doctora que le atendió telefónicamente, lejos de tranquilizarle, asegura que le dejó aún con mayor incertidumbre. "No les están haciendo los test y permanecen aislados en sus habitaciones en cuanto dan la mínima señal de tos o dificultad para respirar".

Su indignación fue mayor cuando le comentó que había puesto estos casos en conocimiento de las autoridades sanitarias, pero aún no había recibido respuesta. " ¿Quiere decir que les han desahuciado ya? ¿No tienen derecho a un diagnóstico y a unos cuidados tengan la edad que tengan? ¿Así es como van a dejar morir a nuestros mayores?" .

Preguntas abiertas

Da igual las preguntas que se haga este hijo porque todas quedan abiertas. Se aferra a las últimas noticias y no puede dejar de seguir con suma atención la evolución del coronavirus en las residencias de mayores. El panorama no le gusta nada. "El desamparo es absoluto. La imagen de los familiares en las puertas cerradas a cal y canto es demoledora. ¿Nos veremos así nosotros también cuando en unos días nos notifiquen que empieza a haber bajas? De ser así, sumaríamos el drama de no poder velar a nuestros seres queridos. La pena es horrible".