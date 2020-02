"Apenas un gemido", el abnegado prototipo de la mujer ideal según la Sección Femenina

Sección Femenina, Servicio Social y Escuelas de Hogar

Adoctrinar al servicio del Régimen

Siempre sonrientes y abnegadas

La Sección Femenina también produjo un modelo emocional: entrega, renuncia, sacrificio, abnegación y alegría como sentimientos que debían predominar en las mujeres. Sin embargo, la alegría de la Sección Femenina no es ‘alegre’. Se trata de sonreír, mostrar conformidad y jamás quejarse.

La organización también adoctrinaba sobre qué emociones había que evitar. Entre ellas, destaca el malhumor, las actitudes severas y los celos . Bajo el estereotipo de que las mujeres eran más sentimentales y proclives a lo emotivo, predominaba un discurso de control sobre los sentimientos . Mejor no compartir y guardar silencio. En los años 40 y 50, como vemos, aún no hay rastro de Inteligencia Emocional.

Más allá de las emociones: también en el aspecto físico

Las mujeres de la Sección Femenina también mostraban una forma determinada de andar y de comportarse: la fémina ideal camina pausada, no habla alto, no hace aspavientos, es recatada e, insistimos: siempre sonríe. También tenía modelos que evitar: la mujer republicana, la mujer comunista y la mujer feminista; las mismas que se contraponían en el contexto histórico. Y no es extraño porque uno de los principales objetivos de la organización, completamente alineada con la dictadura, es precisamente acabar con los derechos que la mujer había adquirido durante la República