Ya sea por la inseguridad que genera el que tu hijo se vaya solo a otro país, la adaptación a un nuevo entorno con un idioma nuevo y nuevos amigos o por la perspectiva de no ver a nuestro pequeño durante un largo periodo de tiempo, los padres suelen llevar peor que los hijos este proceso de 'emancipación prematura' , en el que los jóvenes, ávidos de vivir nuevas experiencias, abandonan su casa para irse a estudiar fuera.

En psicología, ese sentimiento de vacío y preocupación que experimentan los padres cuando los hijos se van de casa se denomina síndrome del nido vacío. En estas situaciones, muchos padres no acostumbrados a la marcha de sus pequeños comienzan a experimentar sentimientos varios como la melancolía, la tristeza, la soledad o incluso la falta de ánimo y perspectiva en la vida.

"Entienden que no saben volar y que sin ellos podrían morir fácil, pero una vez que aprenden a volar dejan sus nidos para no volver nunca, les dejan marchar. Si tu hijo ha aprendido a volar, está preparado para irse. Si tu hijo ha aprendido a volar, está preparado para irse" , detalla Castro. "La mejor forma es verlo como que le empujaste a que se fuera, le ayudaste a construir un futuro para la supervivencia".

Hace muchísimo que vives por y para tu familia. Las tareas del hogar, llevar a los niños a clase, combinar la vida en casa con el trabajo… Ya no recuerdas que tienes una vida propia y que hay muchas otras cosas que te hacen feliz. Coge ese libro que no terminas desde hace meses y acábalo, vete a practicar tu deporte favorito, llama a ese amigo con el que llevas postergando una cerveza durante años e invítale…

Vas a ganar un tiempo libre que hacía muchísimo tiempo que no tenías. ¿Por qué no plantearte estudiar una nueva carrera universitaria? ¿Y si te pones con ese idioma que siempre te ha picado la curiosidad aprender pero que nunca has tenido tiempo para dedicar? Es un momento clave en su vida, pero también podría serlo en la tuya si te lo propones. ¡Di que sí!