Cuidar de uno mismo y cuidar de los que nos cuidaron. La ecuación parece sencilla, pero no suele resolverse fácilmente. A veces, no nos cuidamos lo suficiente y, a su vez, no cuidamos de nuestros mayores como merecen. En una sociedad cada vez más envejecida y compleja, las circunstancias y necesidades cambian de manera vertiginosa. Ya no basta con ser cuidadores o intentarlo, es necesario dar un paso más. ¿Hacia dónde? 'Supercuidadores' es el libro, desdoblado en dos volúmenes escritos por hombres y mujeres, que da cuenta de ello.