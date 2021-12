Pauliina Stählberg (52), de Finlandia: "Fundimos estaño para saber qué nos va a deparar el año que empieza"

Nigel Fyfe (62), Embajador de Nueva Zelanda en España: "El 6 de enero no significa nada en mi país"

Adriana Jucá (57), portavoz del Centro Cultural de Brasil: "Nada de villancicos, ¡mucha samba!"

Montar el belén, atizarnos doce uvas en Nochevieja o comer roscón de Reyes son algunas de las costumbres con que en España celebramos las fechas de Navidad y Año Nuevo. Algunas de esas tradiciones las comparten en otros países, pero la mayoría no. En cada rincón del mundo tienen sus propios rituales, en muchos casos sorprendentes para el español de a pie, y sus oriundos observan estupefactos las nuestras. Cinco destacados extranjeros residentes en España nos hablan de comidas exóticas, Papás Noeles autóctonos, belenes afrutados, brujas voladoras y hasta de navidades que se celebran el 7 de enero.

Nigel Fyfe (62), embajador de Nueva Zelanda en España

En qué fechas se celebra. "Nueva Zelanda está en las antípodas de España: en mi país en diciembre es verano. No hay frío, ni nieve en las montañas… Pero como es un país de emigrantes, todas las tradiciones que tenemos vienen del hemisferio norte y abundan las imágenes de abetos nevados. Es un poco extraño. Para nosotros el día festivo es el 25. El 24 terminamos de trabajar a la una de la tarde y empezamos las vacaciones de verano. El 26 también es feriado oficial: el Boxing Day (una tradición inglesa), lo mismo que el 1 y el 2 de enero. Cierran todas las oficinas hasta el 3 de enero, pero abren a medio gas, porque sigue siendo periodo de vacaciones", explica Fyfe, Embajador en España desde 2018.

Imágenes nevadas en pleno verano

Cuál es la comida típica en estas fiestas. "El pavo es el centro de la mesa. Se acompaña con legumbres y pasas. Para terminar tenemos un postre llamado pavlova sobre cuyo origen es motivo de disputa: unos dicen que es de Australia, otros neozelandés, pero hemos ganado. Es un pastel muy grande, con crema y merengue. Y bebemos demasiado vino".

Cuándo se dan los regalos. "No celebramos los Reyes. El 6 de enero no significa nada. Normalmente, el 25 por la mañana se intercambian los regalos entre los invitados a la comida".

En Nochevieja, en vez de las uvas de la suerte… "No tenemos tradiciones muy típicas para esa noche. Se hacen hogueras en la playa y en el campo, y cuando llega la medianoche la gente canta esa canción que viene de Escocia y se titula Auld lang syne. Es muy común en el mundo anglosajón. Por supuesto hay fiestas y fuegos artificiales".

Lo que te parece más raro de la Navidad española. "La tradición de comer pescado y marisco. En Nueva Zelanda tenemos muchos kilómetros de costa y los comemos todo el año".

Pauliina Ståhlberg (52), directora del Instituto Iberoamericano de Finlandia en España

En qué fechas se celebra. "Ya desde principios de diciembre conmemoramos el Adviento, y cada domingo del mes encendemos una vela. El 13 de diciembre, por Santa Lucía, se celebra una procesión de chicas jóvenes vestidas de blanco portando velas; es una tradición sueca muy importante también en Finlandia (la única fiesta dedicada a una santa en un país protestante y luterano). El 24 por la noche se dan los obsequios, y como en Finlandia hay gran afición a la lectura, el 25 lo pasamos leyendo los libros que nos han regalado. Al 26 lo llamamos 'el segundo día de Navidad': salimos a visitar a los amigos, a pasear… El 6 de enero es festivo, pero no por los Reyes Magos, sino que lo marcamos como el final de la Navidad. Ese día quitamos el árbol".

Me gusta la almendra de la suerte

Cuál es la comida típica en estas fiestas. "Comemos mucho pescado, especialmente salmón, pero también arenque. Se prepara al horno y se acompaña de patatas, zanahorias, crema y mantequilla. Es una comida pesadísima. Durante todo diciembre bebemos vino caliente con especias. Lo calentamos porque hace mucho frío. El 25 preparamos arroz con leche e introducimos una almendra; todos en la familia comen, y la persona que encuentra la almendra va a tener mucha suerte el año siguiente. Es muy gracioso: hay que comer gran cantidad hasta que alguien se topa con la almendra y a veces se lo calla para que los demás sigan comiendo más y más".

Cuándo se dan los regalos. "La noche más importante es la del 24: viene Joulupukki (nuestro Santa Claus), que vive en Laponia y trae regalos para todos. Las familias cantamos canciones a Joulupukki a modo de agradecimiento por su visita".

En Nochevieja, en vez de las uvas de la suerte… "No tanto para pedir suerte como para predecir cómo va a ir el año nuevo, fundimos estaño en una cuchara grande; a continuación se introduce en agua fría, de modo que el estaño adopta formas curiosas: si parece un barco, indica que vas a viajar mucho; si se asemeja a un corazón, que te vas a enamorar. Las familias hacen juntas este ritual".

Lo que te parece más raro de la Navidad española. "El rito de las uvas. Me parece una costumbre muy simpática que me gustaría se trasladara a Finlandia, pero me llama mucho la atención".

Adriana Jucá (57), portavoz del Centro Cultural de Brasil en Barcelona

En qué fechas se celebra. "Las fiestas empiezan el 24 de diciembre", explica esta simpática brasileña que lleva 21 años viviendo en nuestro país. "En Brasil, en enero hace calor, es como agosto en España, y mucha gente se coge las vacaciones de Navidad y las empalma con las de verano, de modo que el periodo de vacaciones se prolonga fácilmente casi hasta febrero. No celebramos los Reyes Magos. Son muy típicos los belenes, que allí llamamos presepio, y los árboles de Navidad, muy grandes y con muchos adornos. De villancicos nada: ¡mucha samba y música festiva y alegre!".

Nada de villancicos, ¡mucha samba!

Cuál es la comida típica en estas fiestas. "En Brasil lo más común es el pavo. Se come en todas las casas. También el presunto, una especie de lacón; arroz con pasas, farofa (mandioca rallada), frutos secos… ¡Se come mucho! No hay dulces típicos como los de España, pero sí que se elaboran pasteles con temas de Navidad".

Cuándo se dan los regalos. "Los trae Papá Noel la noche del 24 de diciembre. Se suelen dejar debajo de los árboles. Cuando era pequeña íbamos a misa, y al regresar a casa ya estaban todos los regalos y empezaba la fiesta. En familias numerosas o entre amigos está muy extendida la fórmula del amigo secreto, que es como denominamos al amigo invisible".

En Nochevieja, en vez de las uvas de la suerte… "Saltamos siete olas en el mar. Despedimos el año vestidos de blanco y salimos a la calle o a la playa, donde se lanzan muchos fuegos artificiales".

Lo que te parece más raro de la Navidad española. "No ir a la playa en Nochevieja. El mi primer año en España dije: 'Quiero ir a la playa', y me respondieron: '¿A la playa? ¡Tú estás loca, con el frío que hace…!' Eso me dejó un poco triste, pero una se acostumbra a todo".

Yuriy Chopyk (53), presidente de la Comunidad Ucraniana en España

En qué fechas se celebra. "La religión mayoritaria en mi país es la ortodoxa ucraniana y, de acuerdo con su rito bizantino, celebramos la Nochebuena el 6 de enero y la Navidad el 7. Esto se debe a que seguimos el calendario juliano, en vez del gregoriano. Es en esos dos días cuando cantamos los villancicos, que gozan de mucha tradición, y cuando más se palpa en calles y hogares el ambiente de fiesta. La comunidad católica se concentra sobre todo en las regiones occidentales, entre personas de origen polaco o húngaro, y conmemora la Navidad el 25 de diciembre", nos dice Yuriy, que lleva 20 años viviendo en España.

Nuestra Nochebuena es el 6 de enero

Cuál es la comida típica en estas fiestas. "Hasta el día 6 inclusive hacemos ayuno. Después de la misa nocturna de ese día, empezamos con el kutyá, un plato que mezcla trigo, amapola, nueces y miel, y seguimos con pescado o carne, generalmente de cerdo. Tras el ayuno, es la forma de agradecer a Dios la cosecha. Para beber, un licor sin alcohol con miel y mucho vodka. Me da la sensación de que la costumbre de comer trigo obedece al mismo motivo que la elección de uvas en España: también es un modo de agradecer las cosechas".

Cuándo se dan los regalos. "No hay Reyes Magos. Los regalos los trae Ded Moroz (nuestro Papá Noel; su nombre significa literalmente 'Abuelo Frío') la víspera de Año Nuevo (el 14 de enero) y normalmente no son muy caros. Juguetes sencillos para los niños y libros para los mayores".

Lo que te parece más raro de la Navidad española. "Observo que en España se cuida al máximo la iluminación de las calles y se adornan mucho los árboles de Navidad, pero creo que ha desaparecido el verdadero significado de estas fiestas. Se cantan muy pocos villancicos y los niños apenas los conocen. En Ucrania, los más pequeños van de casa en casa cantando estas canciones navideñas. Se celebra todo con alegría y mucho fervor".

Jesús Ruiz Nestosa (80), escritor, poeta y periodista paraguayo: "Melones en el nacimiento"

En qué fechas se celebra. "Son las mismas", explica este descendiente de españoles, que vive desde hace 17 años en nuestro país. "El 24 es Nochebuena, el 25 Navidad y se extiende hasta el día de Reyes Magos, el 6 de enero. Son muy populares los nacimientos (especialmente en las zonas rurales; se han perdido mucho en las ciudades), al que llamamos pesebre. Tiene que ser lo más grande posible y con cuantas más figuras, mejor. Se pone a ras de suelo, enmarcado de ramas muy olorosas y aderezado con flores de coco, muy amarillas, casi doradas y muy perfumadas, y frutas de la estación: melones, piñas y granadas. El 24, a la tarde, existe la costumbre de ir a visitar de casa en casa los pesebres. Es de rigor, cuando la gente se despide, decir: 'Es muy lindo tu pesebre'. Aunque sea muy feo".

Cuál es la comida típica en estas fiestas. "Son comidas típicas nuestras. No hay nada característico de la Navidad. Mucha carne, de vacuno, y maíz. Entre las bebidas está la chicha: dejamos fermentar piel de piña en un cántaro con agua y luego nos la bebemos".

Cuándo se dan los regalos. "Los regalos se intercambian en Reyes. El 5 por la noche los niños ponen los zapatos al lado del belén, a la espera de los obsequios".

En Nochevieja, en vez de las uvas de la suerte… "Se toman uvas, pero como una moda, en las ciudades. En el campo no. Cuando era niño, a medianoche había que mirar el cielo porque pasaba la bruja en una escoba, llevándose todas las cosas malas que han pasado en el año. ¡Y la veíamos!".