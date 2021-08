No hay duda de que uno de los grandes inconvenientes de tener una mascota es, precisamente, el bello que se queda impregnado en ropa y textiles del hogar. Por eso, con motivo del Día Internacional del gato, te damos una serie de consejos para que tu casa no termine convirtiéndose en el suelo de una peluquería. ¡Atiende bien para que no se te escape ni uno!