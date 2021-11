La misión de los voluntarios es la de acompañar y escuchar a los mayores para reflejar la historia de su vida y convertirla en un libro que recoja sus vivencias y la valoración que hacen de ellas. De esta manera, los jóvenes se convierten en narradores mientras que los mayores son los protagonistas. "Escribir sobre su vida ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado, y no solo por el sueño de escribir un libro, sino porque me ha dejado entrar en sus recuerdos. Él sabe que lo llevo conmigo, y que cada vez que miro mi brazo derecho veo su firma tatuada en mi piel, simbolizando la marca que ha dejado en mí. Porque él es Juan y yo soy Yoli, y los dos nos queremos mucho", escribe esta voluntaria en el perfil de Instagram de la fundación.