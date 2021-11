El consumo de marihuana por parte de adolescentes, en cualquiera de sus formas, es preocupante porque la marihuana afecta el cerebro de los adolescentes de manera diferente. El cerebro adolescente no está formado hasta bien entrados los 20 años. En la etapa final del desarrollo es cuando la corteza prefrontal , la responsable de la atención y la planificación , termina de formarse. Tomar marihuana a edades tempranas puede tener efectos permanentes y afectar al aprendizaje, la memoria, las habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Pero lo más importante, quizá, es contrarrestar la cultura pro-cannabis. Muchos adolescentes creen que consumir marihuana es más seguro que tomar alcohol o consumir otras drogas. "No hace daño porque es natural", "no es adictiva" o "no afecta mi pensamiento ni mis calificaciones" son algunas de las creencias más habituales.