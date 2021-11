El viaje aplazado a Nueva York o el viaje de estudios de tu hijo. Todo eso que quedó interrumpido por la Covid comienza de nuevo. A partir del 8 de noviembre a las 00.01 horas horario de Washington D.C. (18.01h minutos hora española del domingo 7 de noviembre) se puede viajar a Estados Unidos para cualquier propósito: turismo, negocios o estudios . Ya no se va a necesitar un visado de National Interest Exception (NIE), dirigido solo a algunos viajes académicos, profesionales o por razones médicas , para poder cruzar el charco.

En España los pacientes que han superado el coronavirus solo han recibido una dosis de las que requieren dos dosis. En Estados Unidos no se considera pauta completa. En este momento, haber pasado la enfermedad y tener una dosis no cuenta como estar vacunado. Las personas que están en ese caso aún no pueden viajar. Tendrían que inocularse la segunda dosis y esperar 14 días.