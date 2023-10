Las lluvias aumentan la peligrosidad de las carreteras, por eso los conductores deben extremar las precauciones. No sabemos si debido al cambio climático o a la evolución del planeta, pero cada vez son más los conductores que se ven sorprendidos por una riada o inundación en el interior de un coche .

Aunque desde la DGT no se cansan de recordar que no debemos entrar o atravesar zonas inundadas, no está de más tener claro qué hacer en caso de que la tormenta nos sorprenda, nos arrastre la corriente y debamos abandonar el vehículo.