En dos meses la Guardia Civil de Tráfico me ha parado más veces que en todos mis años conduciendo. Tal vez sea por la última adquisición de la familia, una enorme furgoneta que nos permite viajar más cómodos, o simplemente porque haya una mayor necesidad de control por mi zona de confort. El caso es que desde Uppers hemos querido aprovechar la circunstancia para recordar a nuestros amigos conductores qué hay que llevar en el coche obligatoriamente en 2021 y cuáles son los documentos de un vehículo .

Comprobar que tenemos en nuestro poder o en la guantera del coche todos los papeles necesarios nos aporta seguridad y tranquilidad , ya sea por vernos involucrados en un accidente o porque un control de un agente de tráfico , que te indique que reduzcas la velocidad y pares en el arcén. Seguro que no has hecho nada y todo está en regla, pero te recorre un sudor frío por la espalda como si acabaras de robar el auto a punta de cañón.

Este documento es personal del conductor y como tiene una fecha de vencimiento uno de los requisitos es que esté en vigor y renovarlo cuando corresponda. En nuestro país hay diferentes tipos de permisos que expide la Dirección General de Tráfico (DGT): AM para ciclomotores; A1 para motocicletas hasta 125 cc; A2 para motocicletas limitadas a 35 kW; A para motocicletas y triciclos de motor; B para coches; B+E para coches con remolque con una MMA superior a 3.500 kg; C1, C1+E, C y C+E para furgones y camiones; y por último D1, D1+E, D y D+E para autobuses. La DGT emite una autorización provisional cuando se obtiene por primera vez cualquiera de estos permisos, se extravía o se renueva hasta que el definitivo llega a tu domicilio.