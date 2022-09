¿Cómo evitar caer en la trampa? Si echas un ojo rápido al mail que recibes verás cosas que no te cuadrarán, como que Decatlon sustituye su o por un 0, o que la dirección desde la que te envían ese mail no tiene nada que ver con la empresa. Y por buscar algo más, el diseño en sí no está demasiado trabajado para tratarse de una empresa tan grande. Por lo que, de recibirlo, bórralo cuanto antes para no caer sin querer en esa estafa.