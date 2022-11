La campaña que emociona usando la bici como nexo generacional: "Es de lo poco que conecta a viejos y a jóvenes"

¿Ha unido la bicicleta a todas las generaciones españolas de los últimos 50 años?, le preguntamos a Rasines. "No lo habíamos pensado pero me parece precioso. Es verdad, la bicicleta no solo ha unido a generaciones, sino que es de las pocas cosas que conecta a viejos y a jóvenes, porque la bicicleta es a la vez algo muy antiguo y muy moderno a la vez. La gente mayor de los pueblos se mueve en bicicletas humildes y por otro lado lo más cool es ir a trabajar en bicicleta Tiene esa sencillez absolutamente maravillosa".