Sin embargo, la elección de cuál comprar puede convertirse también en un auténtico quebradero de cabeza. Es muy fácil tomar una decisión equivocada y cometer un error del que nos arrepentiremos a los pocos meses. No olvidemos que la adquisición de una bicicleta es una inversión importante , por lo que es conveniente acertar con lo que necesitamos. Repasamos los errores más comunes a la hora de elegir montura, aquellos que se repiten una y otra vez a lo largo de los años, y así poder prevenirlos.

No todas las marcas dan la misma talla, por lo que la recomendación de cada una de ellas no hay que tomarla como un valor absoluto. Para averiguar tu talla correcta debes guiarte por la longitud de las piernas y no por la altura del cuerpo, pero lo ideal sería que te sometieras a un estudio biomecánico. Mucho cuidado con los vendedores que con tal de colocar un producto que tiene en stock puedan aconsejarte una talla de bicicleta equivocada.