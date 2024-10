Todo niño menor de 16 años debe llevar puesto el casco al ir en bicicleta, ya sea como pasajero, en un asiento de bicicleta, en un remolque o como conductor de su propia bicicleta. Por lo tanto, es obligatorio en cualquier tipo de vía (urbana, interurbana o travesía) el uso de un casco infantil de bicicleta adecuado. De hecho, incluso los bebés que viajan en bicicleta en una silla infantil deben llevarlo. No llevar casco de bicicleta conllevará una multa .

La obligatoriedad del casco en ciudad no existe, por tanto, a partir de los 16 años (incluidos), tanto para conductores como para pasajeros. Aunque siempre es recomendable llevarlo. Y sigue siendo obligatorio para todo aquel que vaya en bicicleta en vías interurbanas. El incumplimiento del Código de Circulación o de las medidas de equipamiento obligatorias da lugar a una multa (conducción peligrosa, no llevar el casco cuando sea obligatorio, ir con auriculares, saltarse señales de tráfico, etc.) que oscila entre 60 y 500 euros.