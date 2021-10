Del cordón a la pelota de tenis: así puedes abrir el coche sin romper el cristal si te has dejado las llaves dentro

Tenía 19 años y poca experiencia como conductora. A cambio de poder usar el coche familiar para salir con mis amigos me comprometí a hacer la compra para casa. Traspasé las bolsas del carrito al maletero y lo cerré… con mi bolso y las llaves dentro. Poneos en situación e imaginad mi cara de “ahora qué hago”. Más tarde, en el taller me explicaron diversos trucos para solucionar el problema. En Uppers los hemos actualizado para que sepamos cómo abrir un coche si se me han quedado las llaves dentro, sobre todo, sin romper un cristal.