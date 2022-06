Cada día que cogemos el coche probablemente cometemos infracciones de las que no somos del todo conscientes. Pequeños gestos inocentes que nos pueden poner en peligro a nosotros en caso de accidente o que, de ser captados por las autoridades, nos llevemos una multa. Una de esas acciones cotidianas, que es muy común, realmente no está permitida. Sales de trabajar, pasar por el supermercado a por unas cosas y, por no abrir el maletero, colocas esas dos bolsas en el asiento trasero del coche. Lo has hecho, ¿verdad? Pues cuidado, porque es más peligroso de lo que parece.