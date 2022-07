Tráfico cuenta con vehículos camuflados , a simple vista totalmente normales, que ayudan a los agentes en las labores de vigilancia para captar el exceso de velocidad de los conductores u otras imprudencias que puedan cometerse. Identificarlo estos vehículos no es fácil, ya que son coches como cualquier otro de marcas automovilísticas convencionales que pasan por un coche más de la vía sin levantar sospechas.

Algunos de los coches camuflados que se conocen son varias unidades de Alfa Romeo Stelvio, así como Seat Exeo de color azul que lleva tiempo fuera del mercado. No solo eso, los coches no será los únicos vehículos camuflados que nos pueden estropear las vacaciones si nos pillan pisando más de la cuenta el acelerador, ya que también han incorporado 34 motos camufladas que se encargarán de que el que no haga una conducción responsable se lleve una multa.