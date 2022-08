Es uno de esos casos que tiene que ocurrir para creer que ha pasado de verdad. Si en alguna ocasión has cometido alguna infracción al volante y te han pillado dependiendo de su gravedad habrás perdido algún punto de tu permiso de conducir, algo no muy bueno, sobre todo si necesitas tu vehículo para desplazarte. ¿Y si te dijésemos que un hombre ha perdido un total de 321 puntos de su carnet? Sí, es algo imposible y que llama la atención que sea un caso que no haya hecho saltar las alarmas de las autoridades hasta ahora.