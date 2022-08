La DGT cambia la forma de notificar las multas de tráfico a partir de noviembre

La Dirección General de Tráfico ha introducido una modificación a la hora de notificar las multas y sanciones a las personas jurídicas, es decir, a las empresas. A partir del próximo 1 de noviembre las notificaciones ya no se emitirán en papel sino que se empleará un nuevo sistema . Este cambio no afectará a las personas particulares.

Una vez que la notificación se publica hay un plazo de 10 días naturales para descargarla . En el caso de que no se haya hecho en ese periodo, la notificación caduca (ya no se puede descargar) y el sistema entiende que se ha recibido. Por lo tanto, es muy importante entrar con regularidad a la plataforma para revisar si se han recibido o no notificaciones.

Mientras, el método habitual de entrega de sanciones para conductores particulares no cambiará, dado que no están obligados a disponer de una dirección de correo electrónico y es necesario que existan vías alternativas para las notificaciones. En el caso de las personas físicas, si no se puede notificar la sanción en el momento de cometerse la infracción, se puede seleccionar el canal por el que recibir la multa: correo postal (con envío al Tablón Edictal en el caso de que no localicen el domicilio) o electrónica en la DEV.