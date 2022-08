Aunque mucha gente no esté de acuerdo, en España no hay un límite de edad legal para dejar de conducir. No son pocos quienes piensan que ciertas personas deberían dejar el coche aparcado a partir de cierto momento que tiene más que ver con la salud que con cumplir unos años determinados. Envejecer no debería ser razón para renunciar al volante, pero sí la aparición de limitaciones físicas y mentales que puedan poner en riesgo nuestra vida y la de los demás.