Por tanto, si percibes que estás perdiendo capacidad auditiva, debes extremar las precauciones para que tus viajes sigan siendo seguros y evites el riesgo de accidentes. Recuerda que no puedas oír no significa que no puedas conducir, al menos en España, simplemente debes adoptar una atención especial. Con la asistencia de los expertos de audiología de Oticon te ofrecemos algunos consejos útiles para estar preparado.