Llegan cambios en la Dirección General de Tráfico (DGT) y l a forma en la que se notifican las multas, en concreto a partir del 1 de noviembre, que es cuando llegará ese cambio, aunque no será para todos los conductores . Esto supone que, mientras unos seguirán recibiendo sus sanciones a través de la vía postal, la DGT comenzará a emitir las multas de manera electrónica a otros. ¿A quién afecta este cambio? ¿Cómo se notificará?

La DGT puede notificar sus multas a través de dos vías, o por correo postal o electrónicamente a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV). Ahora esto cambiará a partir del 1 de noviembre para las empresas y el resto de Personas Jurídicas. Hasta el momento toda notificación se hacía por la vía postal siempre que no se hubiese seleccionado de forma expresa que se hiciese por la vía electrónica, la única opción a partir de esa fecha para las empresas al no poder elegir el canal de notificación que prefieran.

Sin embargo, las empresas y Personas Jurídicas deben darse de alta en el DEV para comenzar a recibir las notificaciones. ¿Y si se te olvida? En ese caso la DGT dará de alta a esas empresas que aún no lo hayan hecho de forma totalmente automática para que reciban sus notificaciones electrónicamente y no se puedan librar de un posible extravío de la multa.

Quienes sí seguirán recibiendo las multas por correo certificado en su domicilio serán los conductores particulares, siempre que, claro está, no hayan pedido expresamente que la información les llegue por la DEV.

Para darse de alta en la DEV será necesario, tal y como indica la web de la DGT, “usar un certificado digital en vigor y facilitar un correo electrónico y un teléfono móvil donde recibir los avisos de las notificaciones pendientes. En caso de no darse de alta, se asignará de oficio una dirección electrónica vial, donde se realizarán las notificaciones pertinentes”. También recuerdan que “si no se comunica a la DGT un correo electrónico o teléfono móvil para este fin, no se recibirán los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones de multas de tráfico”.