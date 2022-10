Cuando se viaja solo o dos personas y se hace para pocos días, la capacidad de cualquier maletero es suficiente como para no preocuparse por el espacio disponible o el peso de las maletas. Pero ¿qué sucede cuando el coche va totalmente ocupado y se trata de unas vacaciones largas? En Uppers vamos a explicar cómo cargar el maletero sin desaprovechar espacio y de forma segura , ya se trate de mochilas, maletones, una bicicleta o unos esquíes.

Cualquier cosa que va en el interior de un vehículo puede convertirse en un proyectil ante un frenazo en caso de no ir sujeto de forma conveniente como, por ejemplo, un paraguas o un skate. Por otra parte, el DGT siempre recuerda que circular con la carga mal colocada es motivo suficiente para sancionar al conductor. La multa es de 200 euros.

En primer lugar, cada coche tiene un peso máximo que puede cargar sin poner en juego la seguridad y la estabilidad durante la conducción. El fabricante es quién define tales baremos y los incluye en la ficha de inspección técnica del vehículo. Por un lado, está el dato de MMA (Masa Máxima Autorizada) y, por otro, la tara del vehículo. La diferencia que resulte de restar un dato al otro es la carga útil que tiene la capacidad de transportar. Ahora bien, es importante tener presente que ese resultado no puede acapararlo el equipaje, sino que lo tiene que compartir con el peso de los pasajeros, el del combustible, el aceite o el anticongelante porque la tara es el peso en vacío del vehículo.

Además, cada eje y neumático disponen de una carga específica máxima , motivo por el cual las ruedas no se hinchan por igual ya que uno de los valores de hinchado es para circular con el maletero vacío y otro ante una carga máxima. A la hora de conducir el comportamiento del vehículo es diferente en vacío que cargado, que es donde en mayor medida se acusa el balanceo en las curvas, los adelantamientos o las maniobras, debido a que la inercia del vehículo en movimiento es mayor y aparece la inestabilidad en la conducción. Por este motivo, se desaconseja llevar sobrecarga, porque compromete el funcionamiento de sistemas electrónicos como el control de estabilidad (ESP), la frenada o la suspensión.

Los objetos más pequeños se pueden utilizar para rellenar huecos y además para asegurar la inmovilidad del conjunto del equipaje. En caso de llevar maletas con ruedas no se han de colocar de forma que acaben rodando por el suelo del maletero.

Un extra de seguridad lo aporta la sujeción de la carga con una red, un pulpo o una correa de estiba. Los maleteros incorporan puntos de anclaje para ello. Los coches familiares con un maletero que comunica con el habitáculo disponen de una bandeja o cortina deslizable que al cerrarse aísla ambos espacios. En caso de no poder desplegar la bandeja porque los bultos rebasan su altura sería indispensable asegurar la carga con una red de alta resistencia que no rompa en caso de impacto.

En caso de que no quepa todo en el interior del maletero y no se disponga de estos espacios extra cabe la posibilidad de meterlos dentro del habitáculo siempre que se haga de forma correcta. Esto implica sujetarlos perfectamente y disponerlos de modo que no se impida la visibilidad del conductor.