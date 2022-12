La forma de conducir por la izquierda en Gran Bretaña nos resulta, como mínimo, curiosa y sorprendente. Si alguna vez has viajado a algún país donde se conduce por la izquierda, seguramente te hayas sentido confuso. No es para menos, las advertencias de "Look right" en los pasos de peatones no nos resultan intuitivas si estamos acostumbrados a lo contrario. En la actualidad solo un tercio de la población mundial conduce por la izquierda, pero esto no siempre ha sido así. Es más, al menos la cuarta parte de todas las vías y carreteras del mundo están hechas para circular por la izquierda. La pregunta que debemos hacernos no es por qué los ingleses conducen por la izquierda, sino por qué los demás hemos dejado de hacerlo.