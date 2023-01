Otra razón que también puede librarnos de una multa es el margen de error de los radares" . Estos dispositivos, pese a ser muy precisos, disponen de un margen de error del 3%, en el caso de los aparatos más modernos , y del 7%, en el caso de los más antiguos. Para imponer una multa, se sigue teniendo en cuenta el margen del 7%, lo que implica que los conductores pueden conducir a una velocidad de 77 km/h por una vía con un límite de velocidad de 70 km/h sin incurrir en ninguna infracción. Si la multa no respeta este límite, se podrá recurrir.

Los errores formales a la hora de redactar la denuncia también pueden librarnos de una sanción. Así, si en el documento no aparecen ciertos datos, como puede ser la matrícula o el vehículo, el delito no aparece bien explicado o no coincide con las imágenes captadas, el conductor sancionado podrá recurrir la sanción por un defecto formal.