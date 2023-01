Más de cuatro millones de sanciones: estas fueron las multas que interpuso la DGT (Dirección General de Tráfico) solo en 2021. Según los datos oficiales del organismo recogidos por la asociación Automovilistas Europeos Asociados, el pasado año se impusieron un total de 4,79 millones de multas de todo tipo en nuestras carreteras . La cifra, que no incluye las sanciones ni del País Vasco ni de Cataluña, supera en un 23,6% a la registrada en 2020, cuando las restricciones por la pandemia del coronavirus restringieron los desplazamientos por nuestro país, y en un 2,3% a la de 2019, cuando se impusieron 4,505 millones de sanciones, pero se mantiene alejada de la cifra de 2015, año en el que se registraron 4,815 millones de multas.

Las sanciones más habituales en 2021 volvieron a ser, como ya es habitual, las relacionadas con los excesos de velocidad , que representan en torno a un 64% del total de las multas . Tras estas, se encuentran las sanciones por no haber pasado la ITV o circular con una desfavorable, las multas por conducir sin el permiso de conducir y las multas por no llevar puesto el cinturón de seguridad .

No llevar el cinturón de seguridad, por ejemplo, es una infracción que también afecta a los pasajeros, independientemente de si viajan de copiloto o en los asientos traseros. Llevar el cinturón de seguridad es obligatorio desde 1975, en el caso de los asientos delanteros, y desde 1992, en el caso de los traseros. Las sanciones por no llevarlo ascienden hasta los 200 euros, más la pérdida de tres puntos en el caso del conductor, y, tal y como recoge el Reglamento General de Circulación (RGC), la responsabilidad recae directamente sobre el infractor. Es decir: si un pasajero no lleva puesto el cinturón, será él quién deberá pagar la multa, salvo en el caso de los menores, en cuyo caso la multa la asumirán sus progenitores o tutores.