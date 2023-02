La primera medida cuando la niebla envuelve la vía es incrementar la distancia de seguridad con respecto al vehículo que circula delante. Esta distancia además se debe aumentar a medida que la niebla se hace más densa porque la visibilidad empeora proporcionalmente. Además, con la niebla el piso se humedece y los neumáticos pierden adherencia . Ello provoca que la frenada se alargue y que en las curvas haya que conducir con más cuidado aún, otros motivos más para alargar las distancias entre los vehículos. Por otra parte, muchas de las carreteras menos frecuentadas de parajes propicios a que se desarrolle la niebla no están en buenas condiciones.

Cuando un vehículo se queda parado en el arcén entorpece la circulación por la vía y pone en riesgo al resto. También dificulta la maniobrabilidad si hay que sortearlo porque no se tiene buena visibilidad. Aunque se señalice, lo que es obligatorio, la niebla dificulta que se vea con claridad. Todo ello incrementa las posibilidades de que se produzca un accidente. Desde la DGT recomiendan que nunca hay que detenerse en el arcén, ni ante un pinchazo , ni siquiera con el día soleado y una visibilidad normal. Aconsejan seguir circulando despacio hasta una salida o una vía de servicio. Por otra parte, en caso de avería y tener que parar, se debe señalizar el vehículo como detalla la norma y que todos los ocupantes se sitúen al otro lado del guardarraíl.

Al verse rodeando de un banco de niebla y ante la falta de visibilidad, el conductor tiende a encender las luces largas. Esto es un error y además es contraproducente ya que la luz rebota en la niebla y deslumbra con lo que se ve aún menos. Las luces que deben activarse con niebla son las de cruce. En los casos en los que la niebla sea muy densa y el mismo conductor tiene dificultades para ver el coche que va delante de él, debe encender el piloto trasero de niebla. Es decir, el piloto trasero de niebla solo se conecta en este caso y cuando no deja ver nada de lo que pasa alrededor. Es una luz muy molesta, con lo cual es imprescindible apagarla una vez se ha superado la zona y nunca acudir a ella en caso de lluvia a no ser que no se vea nada.