Nuevo carné de conducir común: los cambios que quiere hacer Europa

Desde la comisión de Transportes apuntan a que en torno a un 40% de las infracciones de no residentes se quedan sin efecto por causas como que no se puede identificar al conductor o porque pese a sí ser identificado, no paga la sanción correspondiente. Debido al alto porcentaje de casos que salen impunes, quieren cambiar esto para que, se cometa una infracción en el país de la UE que sea, no quede sin su correspondiente castigo.