Salir a la carretera significa ir con los ojos bien pendientes del asfalto y de ti mismo para no cometer ninguna infracción que te reste algún que otro punto del carnet de conducir o que lleve una cuantiosa sanción económica. ¿Lo más normal? Una copita de más que no te tenías que haber tomado, acelerar más de la cuenta, la ITV caducada, una inocente infracción captada por los agentes… Sin embargo, hay cosas de las que no somos conscientes y que podrían acarrear una buena multa, como esa costumbre de colgar un ambientador del espejo retrovisor.